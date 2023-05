Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Weenzen

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

DUINGEN OT WEENZEN (rb) - Am 08.05.2023, um 10:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines LKW die B240 von Marienhagen aus kommend in Richtung Duingen. In der Paderborner Straße, im Ortsteil Weenzen, fuhr der LKW an einem dort abgeparkten Fiat Panda vorbei und riss dabei den linken Außenspiegel des PKW ab. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Der Verursacher oder Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Alfeld, unter der Telefonnummer 05181/91160, zu melden.

