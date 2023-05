Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Täter von Hauseigentümerin überrascht

Hildesheim (ots)

Giesen (tko) Am Montag, 08.05.2023, gegen 09.00 Uhr, kam es in Giesen in der Emmerker Straße zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwei unbekannte männliche Täter versuchten die Kellertür des EFH aufzuhebeln. Durch die dabei verursachten Geräusche wurde die anwesende Hauseigentümerin auf die Situation aufmerksam. Sie sprach die beiden Personen an, die zunächst behaupteten im Auftrag ihres Ehemannes eine Reparatur auszuführen, dann aber doch die Flucht ergriffen. Sie stiegen in einen in der Nähe geparkten schwarzen Transporter und fuhren in Richtung Emmerke davon. Die beiden Täter wurden beschrieben als ca. 40 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß, dunkle Haare, Bart, schwarze Bekleidung, ein Täter mit Cargohose.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern und dem dunklen Transporter, insbesondere zu dem Kennzeichen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell