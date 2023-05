POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Unfallflucht in der Steinheimer Straße gesucht

Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Personen warfen zwischen Dienstag 18:50 Uhr und Mittwoch 06:15 Uhr mutmaßlich mit einem Stein eine Fensterscheibe an einer Schule in der Corneliusstraße in Ludwigsburg ein. Dabei entstand nach erster Einschätzung ein Sachschaden von rund 700 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ...

