Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Großenkneten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Montag, 03. April 2023, in der Zeit von ca. 08:40 Uhr bis 08:55 Uhr, ist in auf dem Parkplatz der Dorfgemeinschaft Ahlhorn, in der Katharinenstraße, in der Gemeinde Großenkneten zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen unbekannten Fahrzeugführer gekommen.

Der Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen grauen Pkw-Ford Focus einer 65-jährigen Frau aus Großenkneten. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Schadenshöhe an dem Pkw-Ford wurde auf circa 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

