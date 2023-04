POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand in Wildeshausen

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Durch einen aufmerksamen Bürger wurde am Montag, den 04.04.2023, der Rettungsleitstelle ein Heckenbrand im Außenbereich des FCW- Wildeshausen (Fitness-Center-Wildeshausen) in der Daimlerstraße gemeldet. Durch die örtliche Nähe zur Polizeidienststelle Wildeshausen trafen erste Einsatzkräfte umgehend am Brandort ein. Es konnte der Brand einer dortigen Saune auf der Außenanlage des Fitnessstudios festgestellt werden. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf die angrenzende Hecke über. Durch die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen konnte der Brand zeitnah gelöscht werden. Die Ottostraße musste kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen für die Löscharbeiten gesperrt werden. Im Rahmen der Brandursachenermittlung konnte ein technischer Defekt an der Saune festgestellt werden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich keine Personen in der Sauna. Ein Personenschaden ist nicht entstanden. Der Gesamtschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

