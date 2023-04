Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sattelzug kommt auf der Bundesstraße 212 im Bereich Brake von der Fahrbahn ab

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 03. April 2023 befuhr ein 61-jähriger Fahrzeugführer eines Sattelzuges aus dem Landkreis Wesermarsch gegen 14:50 Uhr die Bundesstraße 212 aus Nordenham kommend in Richtung Brake. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme kam der 61-Jährige kurz hinter der Kreuzung Bundesstraße 212 / Landesstraße 889 und Kreisstraße 205 nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Sattelzug prallte zunächst gegen einen Leitpfosten, bevor er in einem wasserführenden Graben, ca. vier Meter neben der Fahrbahn zum Stillstand kam. Sowohl an der Sattelzugmaschine, als auch am Auflieger entstand Sachschaden. Ebenso wurde der touchierte Leitpfosten sowie die Berme beschädigt. Die Schadenshöhe wurde auf ca. 15.200 Euro geschätzt. Der 61-Jährige blieb unverletzt.

Die Bergung des Sattelzuges erfolgte durch ein Abschleppunternehmen. Im Rahmen der Bergungsmaßnahmen kam es zu einer Sperrung auf der Bundesstraße 212, die bis etwa 17:30 Uhr andauerte. Durch die Straßenmeisterei Brake wurde für die Zeit der Bergungsmaßnahmen eine Umleitungsstrecke eingerichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell