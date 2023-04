Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Mercedes C-Klasse beschädigt

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (29. März 2023), 16:00 Uhr und Donnerstag (30. März 2023), 16:00 Uhr, kam es vermutlich an der Bahnhofstraße in Geldern, zu einer Unfallflucht. Der Fahrer einer grauen Mercedes C-Klasse hatte seinen Wagen am Mittwoch (29. März 2023) von 16:00 Uhr bis ca. 16:30 Uhr im Parkhaus eines Lebensmittelgeschäfts geparkt gehabt. Der Mann setzte seine Fahrt danach fort und stellte seinen Pkw an seiner Wohnanschrift in eine Garage. Erst am nächsten Tag (30.März 2023) stellte der Mann die Beschädigungen an seinem Fahrzeug fest. Der Mann vermutet, dass es im Parkhaus des Lebensmittelgeschäfts zu den Beschädigungen gekommen sein muss.

Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell