POL-ME: Feuer bricht in Wohnung aus - die Polizei ermittelt - Velbert - 2212065

Mettmann (ots)

Am Samstagvormittag (17. Dezember 2022) ein Feuer in der Wohnung eines Zweifamilienhauses an der Bökenbuschstraße in Velbert-Langenberg ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe dauern an.

Das war geschehen:

Gegen 11.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei sowie mehrerer Feuerwehren aus Velbert zu einem Brand an der Bökenbuschstraße in Langenberg alarmiert. Dort war aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in der Wohnung eines Zweifamilienhauses ausgebrochen. Die Feuerwehr Velbert berichtete über den aufwändigen Einsatz bereits in eigener Pressemitteilung (s. Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118285/5397003). Verletzt wurde durch den Wohnungsbrand niemand. Aufgrund der entstandenen Schäden ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar.

Weshalb das Feuer ausgebrochen ist und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist Gegenstand der andauernden polizeilichen Ermittlungen.

