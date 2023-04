Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Fahrzeug auf Parkplatz beschädigt

Zettel an Scheibe angebracht

Kleve (ots)

Am Mittwoch (29. März 2023) kam es im Zeitraum von 08:00 Uhr und 11:00 Uhr an der Borselstege in Kleve, zu einer Unfallflucht. Die 25-jährige Halterin eines orangen Fiat Panda hatte ihren Wagen auf einem Parkplatz an der genannten Adresse abgestellt gehabt. Nach der Rückkehr zum Auto musste die Frau Beschädigungen von der hinteren rechten Beifahrertür bis zum hinteren rechten Kotflügel feststellen.

Am Fahrzeug war ein Zettel angebracht, auf welchem eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin ihren Namen, eine Telefonnummer sowie den Hinweis auf die Beschädigung hinterlassen hat. Die gemachten Angaben sind aber fehlerhaft, weshalb die Frau nicht kontaktiert werden kann. Die Polizei sucht deshalb die unbekannte Verkehrsteilnehmerin und bittet darum, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (pp)

