POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl zum Nachteil einer 82-Jährigen in Nordenham +++ Zeugenaufruf

Am 03. April 2023 begaben sich zwei bislang unbekannte männliche Personen gegen 17:20 Uhr auf das Grundstück einer 82-Jährigen in der Luisenstraße in Nordenham. Zunächst begab sich nur eine der beiden Personen auf das Grundstück und gab an, vor wenigen Tagen ein Haus in der Nachbarschaft erworben zu haben und nun einen versehentlich über den Zaun geschossenen Ball abholen zu wollen. Während sich die 82-Jährige mit der einen Person im rückwärtigen Bereich ihres Grundstückes aufhielt, begab sich die zweite Person unbemerkt von der älteren Bewohnerin in das unverschlossene Wohnhaus.

Nachdem einige Zeit vergangen war und der vermeintliche Ball nicht gefunden werden konnte, verließ die erste Person das Grundstück. Nach Angaben der 82-Jährigen habe sich die Person während des Aufenthalts auf ihrem Grundstück "komisch" verhalten. Einem direkten Nachbarn der 82-Jährigen fielen ebenso die beiden männlichen Personen auf, die nacheinander das Grundstück der älteren Dame verließen und wenig später gemeinsam zu einem silbernen Pkw, mutmaßlich ein VW Polo/Golf, gingen. Das Fahrzeug habe im Nahbereich eines Bestattungsunternehmens gestanden.

Aufgrund der Feststellung suchte der Nachbar das Grundstück der 82-Jährigen auf. Bei einer Nachschau im Wohnhaus der 82-Jährigen wurde festgestellt, dass Wertgegenstände entwendet wurden. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Die männlichen Personen wurden wie folgt beschrieben: Person 1 (Kontakt zur Geschädigten): männlich, ca. 180 cm groß, ca. 35 Jahre alt, dicke Statur, schwarze Haare (glatt nach hinten getragen) Person 2 (Keinen Kontakt zur Geschädigten): männlich, ca. 180 cm groß, ca. 35 Jahre, dicke Statur, kurze graue Haare).

Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Personen sowie zu dem genutzten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 in Verbindung zu setzen.

