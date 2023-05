Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer am Dienstag (23.05.2023) gegen 14:15 Uhr in der Bissinger Straße (Landesstraße 1110) in Großsachsenheim sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr die Bissinger Straße von Großsachsenheim kommend in Richtung Bietigheim. In einem Kurvenbereich auf Höhe des Leonhardshof soll ihm ein bislang unbekannter Fahrzeug-Lenker entgegengekommen sein. Dieser soll die Kurve geschnitten und auf der Gegenspur gefahren sein, sodass der 17-Jährige mit seinem Zweirad ausweichen musste. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Gefährt, kam ins Rutschen und stürzte zu Boden. Durch den Sturz erlitt er leichte Verletzungen, an seinem Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der unbekannte Fahrzeuglenker unerlaubt weiter. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang sowie dem unbekannten Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell