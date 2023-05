Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Messer vorgehalten, Geld erbeutet

Minden (ots)

Wegen einer Raubstraftat am Mittwochabend in Rodenbeck hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Den Erkenntnissen nach war ein 17-jähriger Mindener gegen 20.50 Uhr zu Fuß an der Straße "Vogelsang" unterwegs, als er auf Höhe eines Kiosks von einer mehrköpfigen Gruppe Jugendlicher angesprochen wurde.

Als der Mindener seinen Weg in Richtung der Käthe-Kollwitz-Schule fortsetzte, hielt einer der Unbekannten kurz darauf ein Messer in der Hand und forderte die Herausgabe von Wertgegenständen. Nach Übergabe einer geringen Bargeldsumme ließen die Täter von ihrem Opfer ab. Die Gruppe kehrte anschließend offenbar in Richtung des Kiosks zurück. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis.

Drei der Unbekannten konnten den Beamten mit einer geschätzten Größe von 160-170 cm beschrieben werden. Täter 1: 14-18 Jahre, dunkle Haare, Oberlippenbart, dunkle Kleidung. Täter 2: 14-18 Jahre, Brille, dunkelhäutig, blaue Trainingsjacke und blaue Hose. Täter 3: 14-20 Jahre, grüner Kapuzenpullover, unterwegs mit einem E-Scooter.

Hinweise zu den Tätern werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

