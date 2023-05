Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto am Großen Torfmoor aufgebrochen

Lübbecke (ots)

Zum Aufbruch eines geparkten Autos ist es am Donnerstagnachmittag auf einem Wanderparkplatz am Großen Torfmoor gekommen.

Für rund zwei Stunden hatte ein Ehepaar aus Lübbecke sein Auto auf dem Parkplatz an der Moorbadstraße abgestellt. Als die beiden Senioren (72, 73) nach einem Spaziergang gegen 15 Uhr wieder zu ihrem weißen Skoda zurückkehrten, war die hintere Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen. Aus dem Fußraum hatte der Täter einen Rucksack entwendet. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 8866-0.

Die Polizei informiert: Wer zu einem Frühjahrspaziergang in die hiesigen Erholungsgebiete wie etwa dem Großen Torfmoor aufbricht, der sollte auf den entsprechenden Parkplätzen keine Taschen, Geldbörsen, Kleidungsstücke oder andere Wertgegenstände in den Fahrzeugen zurücklassen. Dazu zählen auch Handys oder mobile Navigationsgeräte. "Fahrzeuge bieten keinen Einbruchsschutz. Die Täter kennen alle vermeintlichen Verstecke in den Kraftfahrzeugen", so die Botschaft der Polizei.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell