Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisiert mit Elektrofahrrad gestürzt - Radfahrer verletzt

Espelkamp (ots)

Nach einem Sturz mit dem Pedelec musste am Dienstagabend ein 48-jähriger Mann von der Besatzung eines Rettungswagens vor Ort behandelt werden.

Gegen 22:50 Uhr befuhr der Fahrer eines Elektrorades die Breslauer Straße und beabsichtigte diese auf Höhe des Spielplatzes in südliche Richtung zu überqueren. Offenbar übersah der Radler aus Espelkamp jedoch den Zaun, der zur Sicherung des Spielplatzes errichtet wurde und kollidierte damit. In der Folge überschlug er sich und stürzte auf den Asphalt. Eine Radfahrerin, die zeitgleich auf der Breslauer Straße unterwegs war, wurde durch den Aufprall auf den Unfall aufmerksam und eilte dem Verletzen zu Hilfe. Die alarmierte Rettungswagenbesatzung versorgte die Verletzungen ambulant. Während der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgerührter Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung der Gesetzeshüter, so dass dem Verunfallten auf der Polizeiwache noch in der Nacht eine angeordnete Blutprobe entnommen wurde. Bei dem Zusammenstoß wurde der Zaun des Spielplatzes beschädigt. Auf den alkoholisierten Fahrer wird nun eine Anzeige zukommen.

Die Polizei weist daraufhin, dass auch das Fahrradfahren unter dem Einfluss von Alkohol alle Verkehrsteilnehmenden gefährden und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Gerade jetzt, lädt das Wetter wieder zu Radtouren ein. Fahrrad oder Pedelec sind eine beliebte Alternative zum Auto, um Feste und Veranstaltungen zu besuchen. Dabei bedenken Viele jedoch nicht, dass auch Alkohol im Zusammenhang mit dem Radfahren dazu führen kann, dass die Reaktionszeit deutlich nachlassen kann und vor allem Koordination und Gleichgewicht beeinträchtigt werden können. Daneben drohen alkoholisierten Radfahrenden auch strafrechtliche Konsequenzen. Vor allem, wenn sie an einem Unfall beteiligt sind. Folgen können unter anderem der Entzug des Führerscheins sein.

