Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auf frischer Tat ertappt

Minden, Porta Westfalica, Hille (ots)

Am späten Sonntagabend wurde die Polizei wegen eines Diebstahls zur Mindener Straße gerufen. Ein tatverdächtiger 36-Jähriger muss nun mit Post von der Staatsanwaltschaft rechnen.

Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf Angehörige des betroffenen Hofladens sowie einen sich im Verkaufsraum befindlichen Mann. Der war von den Betreibern zuvor auf frischer Tat beim mutmaßlichen Lebensmitteldiebstahl ertappt worden.

Daraufhin versperrte man reaktionsschnell die Tür des Ladens bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Gesetzeshüter neben mutmaßlichen Werkzeugen auch ein mitgeführtes Messer. Weil er sich zudem nicht ausweisen konnte, wurde der Mindener zur Feststellung seiner Personalien auf die hiesige Polizeiwache gebracht. Dort wurde ihm wegen des Verdachts eines Drogenkonsums zudem eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß gesetzt werden. Nun erwartet ihn eine Anzeige.

In den Nachtstunden zu Freitag kam es an der Hahler Straße in Minden sowie an der Portastraße in Porta Westfalica auch zum Aufbruch von Eier-Automaten. Im ersten Fall wurde ein Eier-Karton mit Inhalt entwendet. Bei der zweiten Tat fehlte Bargeld aus dem Verkaufsgerät. Eine Prüfung von Tatzusammenhängen ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungsarbeit. Dies gilt auch für die vermeintliche Tat eines Trios, das in der Nacht zu Freitag bei einem Diebstahl in einem Hofladen an der Letelner Straße sein Unwesen getrieben hatte und von der Polizei vorläufig festgenommen worden war (wir berichteten).

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell