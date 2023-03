POL-PPRP: Verkehrskontrolle eines E-Scooter-Fahrers

Ludwigshafen (ots) - In der Stefan-Zweig-Straße wurde in einer Tiefgarage mehrere Garagen gewaltsam geöffnet. Den Unbekannten gelang es aus einer Garage ein Quad zu stehlen. Ob auch aus weiteren Garagen etwas gestohlen wurde, wird derzeit ermittelt. Sie haben etwas beobachtet oder können Hinweise geben? Wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte an: ...

