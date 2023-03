Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Einbruch in Kiosk

Ludwigshafen (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:55 Uhr, Zigaretten im Wert von circa 270 Euro aus einem Kiosk in der Bgm.-Kutterer-Straße. Die Täter verschafften sich durch eine eingeschlagene Fensterscheibe Zutritt zu dem Kiosk. Im Rahmen der Spurensuche vor Ort konnten Blutspuren gesichert werden, welche vermutlich den Tätern zuzuordnen sind. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-9632122.

