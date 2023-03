Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen-Hemshof)Betrunken mit Roller unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag wurde eine Streife der Polizei in der Prinzregentenstraße auf einen 42-jährigen Rollerfahrer aufmerksam, da dieser in Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle, ergab ein durchgeführter Alkoholtest bei dem Fahrer einen Wert von 2,14 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell