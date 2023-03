Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen-Hemshof)- Kontrolle über Pkw verloren

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag missachtetet ein 65-jähriger an der Kreuzung Schanzstraße / Rohrlachstraße mit seinem Hyundai gegen 13:30 Uhr zunächst die Vorfahrt einer 32-jährigen, weshalb er sein Fahrzeug beschleunigte, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr hierdurch zunächst eine Verkehrsinsel und kollidierte schließlich im Gegenverkehr mit dem Pkw eines 42-jährigen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10 000 Euro. Die Fahrer blieben unverletzt.

