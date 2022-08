POL-MA: Mannheim-Neckarstadt-West: Diebstahl von Pkw Peugeort

Schriesheim (ots) - Am Montag um kurz vor 14 Uhr verunglückte während der Fahrstunde eine 18-jährige Fahrschülerin auf der L596 zwischen Rippenweier und Ursenbach mit ihrem Motorrad und verletzte sich schwer. Die 18-Jährige war mit ihrem Fahrlehrer in Richtung Ursenbach unterwegs, als sie in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das ...

mehr