Polizei Bochum

POL-BO: Diebstahl aus Lkw: Kripo bittet um Zeugenhinweise

Herne (ots)

Die Kripo sucht Hinweise auf einen Mann, der sich am Mittwoch, 6. Juli, in Herne-Mitte unberechtigt Zugang zu einem Lkw verschafft hat. Es werden Zeugen gesucht.

Der Täter betrat gegen 15.30 Uhr die Baustelle an der Schillerstraße 59 und drang in die Fahrerkabine eines dort abgestellten Lastwagens ein. Ein Bauarbeiter beobachtete das und sprach den Mann an, der daraufhin die Flucht ergriff und in Richtung Sodinger Straße davonrannte. Nach aktuellem Stand hat er Unterlagen entwendet.

So wird der Täter beschrieben: männlich, normale Statur, schwarze, kurze Haare, laut Zeugenbeschreibung "südländisches Aussehen". Er trug ein weißes Oberteil, dunkle Jeans und eine Brille.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummer 02323/950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell