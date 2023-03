Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Einbruch in Baustellengelände

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, im Zeitraum von 18:00 bis 07:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter Werkzeug im Wert von circa 5000 Euro aus einem Baucontainer auf einem Baustellengelände in der Rheinallee. Die Täter verschafften sich vermutlich mittels Bolzenschneider Zutritt zu dem Container. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-9632122.

