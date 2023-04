POL-ANK: Polizei stellt PKW auf BAB 11 fest, nach dem die Polizei in Berlin gefahndet hatte

Greifswald (ots) - Wie bereits berichtet, ist es in den heutigen frühen Morgenstunden (3. April 2023, um 04:35 Uhr) zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Ernsthofer Wende in Greifswald gekommen (Pressemitteilung vom 3. April 2023, 05:12 Uhr). Nach ersten Erkenntnissen stellte der 66-jährige iranische Bewohner den Brand fest, ging in den Hausflur und informierte die Polizei. Währenddessen befand sich eine ...

