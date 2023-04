POL-ANK: Versuchter Einbruch in Bürogebäude - Mieter überrascht Täter auf frischer Tat

Torgelow (ots) - In der Zeit vom 1. April (13:00 Uhr) bis zum heutigen 3. April 2023 (08:45 Uhr) sind unbekannte Täter gewaltsam in eine Firma in Torgelow eingebrochen und entwendeten mehrere Bronze- und Messingwerke in Höhe von etwa 13.000 Euro. Die Diebe verursachten zudem einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei war bereits vor Ort und hat Spuren gesichert. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier ...

