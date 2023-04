Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Nachmeldung zum Wohnungsbrand in Greifswald

Greifswald (ots)

Wie bereits berichtet, ist es in den heutigen frühen Morgenstunden (3. April 2023, um 04:35 Uhr) zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Ernsthofer Wende in Greifswald gekommen (Pressemitteilung vom 3. April 2023, 05:12 Uhr).

Nach ersten Erkenntnissen stellte der 66-jährige iranische Bewohner den Brand fest, ging in den Hausflur und informierte die Polizei. Währenddessen befand sich eine 34-jährige Deutsche noch immer in der Wohnung. Diese musste durch die eingesetzten Kameraden der Berufsfeuerwehr Greifswald aus der Wohnung gerettet werden. Elf weitere Bewohnerinnen und Bewohner des Hausaufganges wurden im Rahmen des Einsatzes evakuiert und medizinisch betreut. Durch den Brand entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 55.000 Euro. Im Laufe des Vormittags wurde ein Brandursachenermittler zugezogen. Die genaue Brandursache kann noch immer nicht zweifelsfrei benannt werden. Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand vermutlich im Bereich einer Couch.

Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Im Zuge dessen wurde eine 37-jährige Deutsche vorläufig festgenommen. Die Frau wies einen Atemalkoholwert von 2,63 Promille auf und wurde nach einer Blutprobenentnahme im Krankenhaus schließlich für weitere polizeiliche Maßnahmen ins Polizeihauptrevier Greifswald gebracht. Mittlerweile wurde die vorläufige Festnahme wieder aufgehoben. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell