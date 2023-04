Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Garagenbrand in Greifswald

Greifswald (ots)

In der vergangenen Nacht (3. April 2023, gegen 03:00 Uhr) wurde der Polizei in Greifswald ein Garagenbrand gemeldet. Vor Ort, in der Gützkower Landstraße, bestätigte sich, dass die alleinstehende Garage in voller Ausdehnung brannte. Die eingesetzte Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass der Schuppen vollständig abbrannte. In der Garage befanden sich ein Auto, ein Motorrad und ein Boot, sodass der Schaden derzeit auf mindestens 25.000 Euro geschätzt wird.

Nach ersten Erkenntnissen ist ein technischer Defekt unwahrscheinlich, sodass derzeit wegen vorsätzlicher Brandstiftung gegen Unbekannt ermittelt wird. Der Kriminaldauerdienst wird im Laufe des Vormittags vor Ort kommen, um Spuren zu sichern. Auch ein Brandursachenermittler wurde bereits angefordert.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

