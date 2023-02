POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Diesel entwendet

Pforzheim (ots) - Verletzt worden sind am Donnerstagmittag zwei Personen nachdem es zu einer Brandentwicklung im Küchenbereich gekommen ist. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet gegen 12:30 Uhr im Auguste-Renoir-Weg eine Dunstabzugshaube aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Zum Zeitpunkt der Brandentstehung befanden sich drei Personen in dem Zweifamilienhaus. Das Feuer konnte durch einen der Bewohner selbst zügig ...

