POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verletzte nach Brand in Wohnhaus

Eutingen im Gäu (ots) - Unbekannte haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam Zugang zu einem Betrieb im Gewerbegebiet Hummelberg verschafft. Nach Stand der Ermittlungen gelangten der oder die Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 6:20 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in das Objekt in der Hummelbergstraße und entwendeten dort Bargeld. Das Polizeirevier Horb hat die ...

mehr