Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am Mittwoch (14.09.2022) befuhr gegen 15:00 Uhr ein 23-jähriger Geestländer die BAB27 in Fahrtrichtung Bremen mit einem Gespann aus PKW und Anhänger. Die zulässige Gesamtmasse des Gespanns betrug mehr als 3500kg, sodass die Fahrerlaubnisklasse BE erforderlich war. Der Fahrzeugführer war lediglich im Besitz der Fahrerlaubnisklasse B. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

