Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220909-1-pdnms Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer, Breiholz

Breiholz/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Breiholz/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 09.09.2022 um 05.36 Uhr befuhr ein 7 Jahre alter Junge mit seinem Fahrrad den Fahrradweg der Fährstraße in Höhe der Gemeinde Lohklint in Richtung NOK. Zur selben Zeit fuhr ein 53-jähriger mit seinem Ford Transit aus Richtung NOK kommend in Richtung Breiholz. Als der Junge mit seinem Fahrrad die Straße Lohklinter Weg überqueren wollte, übersah der Fahrer des Ford beim Einbiegen den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte der Junge und verletzte sich. Er kam in die Imlandklinik. Der Schaden beträgt ca. 5.000,--EUR.

