Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220905-1-pdnms Gefährdung im Straßenverkehr - Die Polizei sucht Zeugen

Eckernförde (ots)

Am Sonntag, 04.09.2022, gegen 19:30 Uhr, wurde ein grauer PKW zwischen Fleckeby und Eckernförde im Bereich der B76 mehrfach in den Gegenverkehr geführt, so dass andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, insbesondere im Bereich der Flensburger Straße in Eckernförde, nur durch Brems- und Ausweichmanöver Schlimmeres verhindern konnten.

Das Polizeirevier Eckernförde sucht nun Personen, die Angaben zu dem Geschehen tätigen können und selbst gefährdet wurden. Hinweise werden unter 04351-908 - 0 entgegengenommen.

