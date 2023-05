Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto landet in Straßengraben

Stemwede (ots)

Eine 61-jährige Toyota-Fahrerin wurde am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Levern leicht verletzt.

Die Frau aus Stemwede war gegen 14:30 Uhr mit ihrem Wagen auf der Leverner Straße in Richtung Destel unterwegs. Auf Höhe der Straße Kalberkamp kam die Autofahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge geriet sie in den parallel verlaufenden Straßengraben, in dem das Fahrzeug zum Stillstand kam. Die Frau erlitt einen Schock und wurde von einem Rettungswagen leicht verletzt ins das Krankenhaus Lübbecke gebracht. Die Beifahrerin (13) blieb unversehrt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit uns musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.

