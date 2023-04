Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Raub in der RE 22 mittels Trick - Bundespolizei ermittelt

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Gestern (19.04.) zeigte ein 26-Jähriger auf der Dienststelle der Bundespolizei den Raub seiner Kette an. Zwei Täter hatten ihn im Zug bei Köln-Süd diese unter einem Vorwand vom Hals gerissen.

Am Mittwochmittag gegen 14 Uhr erschien ein junger Mann aus Weilerswist auf der Dienststelle der Bundespolizei am Breslauer Platz und schilderte folgenden Sachverhalt: Er fuhr mit der RE22 in Richtung Hauptbahnhof, als er zwei junge Männer den Gang im Zug auf- und abschreiten sah. Seiner Einschätzung nach, prüften sie Reisende auf potenzielle Raubopfer. Beim Bahnhof Köln-Süd stellte sich einer der beiden neben ihn und tippte mit seinem Schuh gegen den des Anzeigenden. Als dieser von dem Schuh aufblickte, schlug der Unbekannte mit der flachen Hand auf dessen Brustbereich und floh. Der 26-jährige Weilerswister bemerkte kurz darauf, dass er ein Brennen im Nacken verspürte und merkte erst dann, dass seine Kette im Wert von ca. 400EUR fehlte. Die Bundespolizei veranlasste eine Videoauswertung des betroffenen Zuges und leitete ein Strafverfahren wegen Raubes ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell