Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: DB-Mitarbeiter attackiert

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 26-Jähriger attackierte am vergangenen Donnerstag (06.04.2023) mehrere Mitarbeiter der Deutschen Bahn in einer S-Bahn in Richtung Kitrchheim (Teck). Am Donnerstagabend fuhr der junge Mann gegen 22:00 Uhr zunächst mit einer S-Bahn der Linie S1 von Bad Cannstatt in Richtung Untertürkheim. Als er gegenüber dem Prüfdienst wohl kein gültiges Ticket vorzeigen konnte, attackierte er die Mitarbeiter offenbar verbal und schließlich auch körperlich. Nachdem der syrische Staatsangehörige zunächst wohl versucht hatte einen 29-jährigen Mitarbeiter mit der Faust in das Gesicht zu schlagen, soll er den Hals des Geschädigten umschlungen und diesen gewürgt haben. Als er zudem versucht haben soll den Kollegen des 29-Jährigen mit dem Ellenbogen zu attackieren, wurde er durch die Mitarbeiter bis zum Eintreffen der alarmierten Streifen der Landes- und Bundespolizei festgehalten. Durch den Vorfall erlitt der 26-Jährige leichte Schürfwunden am Bein, die beiden Mitarbeiter blieben augenscheinlich unverletzt. Der in Wiesbaden lebende Beschuldigte muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen rechnen.

