Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Geschädigter und Zeugen gesucht: 4 Jugendliche attackieren Unbekannten

Stuttgart (ots)

Am vergangenen Donnerstagabend (06.04.2023) attackierten vier Jugendliche einen bislang unbekannten Geschädigten am S-Bahnsteig des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die 12 bis 17 Jahre alten ukrainischen Staatsangehörigen gegen 22:30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen einen circa 165-170 cm großen Reisenden mit hellen Haaren und einem olivgrünen Kapuzenpullover körperlich attackiert und hierbei auf diesen eingetreten und eingeschlagen haben. Durch Zeugen alarmierte Einsatzkräfte konnten die vier Jugendlichen noch am S-Bahnsteig des Hauptbahnhofes antreffen und den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Der augenscheinlich verletzte Reisende war offenbar bereits zuvor in eine S-Bahn der Linie S3 in Richtung Backnang gestiegen und konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Zeugen und vor allem der Geschädigte werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

