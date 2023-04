Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schlechter Tag für zwei Straftäter

Bad Bergzabern/ Schweigen-Rechtenbach (ots)

Gleich zweimal war die Polizei in Bad Bergzabern am 31.03.2023 bei der Vollstreckung von Haftbefehlen erfolgreich. Eine Person, gegen die ein Haftbefehl vorlag, konnte in den frühen Morgenstunden von einer Funkstreife an seiner Wohnanschrift in Bad Bergzabern angetroffen und verhaftet werden. Er konnte jedoch die Haftstrafe durch bezahlen des offenstehenden, dreistelligen Bargeldbetrages abwenden.

Gegen Mittag wurde eine Verkehrskontrolle am Weintor in Schweigen-Rechtenbach einem weiteren Gesuchten zum Verhängnis. Aufmerksame Beamte an der Kontrollstelle erkannten den Mann als er die Örtlichkeit zu Fuß passierte. Den Beamten war im Gedächtnis, dass gegen ihn ein nicht unerheblicher Haftbefehl vorlag und vollstreckten diesen vor Ort. Aber auch er konnte die Haftstrafe durch bezahlen des geforderten Geldbetrages in 4-stelliger Höhe abwenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell