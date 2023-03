Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl eines Displays

Billigheim-Ingenheim (ots)

Am 28.03.2023, zwischen 16:20 Uhr und 16:40 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Firststraße in Billigheim-Ingenheim zu einem Diebstahl, bei dem ein Display eines E-Bikes entwendet wurde. Der Geschädigte stellte sein Fahrrad während seines Einkaufes in einem Fahrradständer vor dem Einkaufsmarkt ab und bemerkte bei seiner Rückkehr das fehlende Display. Der Neuwert des Displays liegt bei ca. 130 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell