Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag schlugen noch unbekannte Täter zwischen 05.15 Uhr und 21.15 Uhr im Ulrichweg in Herrenberg zu. Die Unbekannte verschafften sich über ein Fenster, das sie aufhebelten, Zutritt ins Innere eines Wohnhauses. Nahezu sämtliche Zimmer des Hauses wurden durchsucht. Nach derzeitiger Erkenntnisse stahlen die Täter Bargeld und Schmuck in noch unbekanntem Wert. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell