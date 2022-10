Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/Beschädigtes Auto gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei in Dülmen nach einem beschädigten grauen Auto. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag (20.10.) gegen 10 Uhr im Kreuzungsbereich Lüdinghauser Straße/Ostring/Vollenstraße. Eine Autofahrerin befuhr die Lüdinghauser Straße und beabsichtigte nach links in den Ostring abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem grauen Auto. Als die Autofahrerin ihr Autos einige Meter weiter abgestellt hatte und sich um die Schadensregulierung kümmern wollte, fuhr das graue Auto davon, ohne das die Fahrerin oder der Fahrer die Feststellung seiner Person und der Art der Unfallbeteiligung ermöglichte. Der oder die Fahrerin wird gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

