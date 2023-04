Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnhof Vaihingen/Enz - Zeugen und Opfer gesucht

Vaihingen/Enz (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern ist es am Mittwochabend (05.04.2023) gegen 18:15 Uhr am Bahnhof Vaihingen/Enz gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 25-Jähriger zusammen mit seinem noch unbekannten Begleiter einen ebenfalls noch unbekannten Reisenden in einem Interregio Express Richtung Stuttgart beleidigt haben. Beim Ausstieg in Vaihingen/Enz kam es schließend offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zum Nachteil des unbekannten Reisenden. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und wählte daraufhin den Notruf. Alarmierte Kräfte der Bundespolizei stellten im Rahmen einer Fahndung den 25-jährigen algerischen Staatsangehörigen kurze Zeit später im Hauptbahnhof fest. Bei ihm fanden die Beamten zudem eine geringe Menge an Betäubungsmittel. Sein Begleiter flüchtete unerkannt. Der 25-jährige mutmaßliche Täter muss nun unter anderem mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln rechnen. Ebenfalls noch unbekannt ist der mutmaßliche Geschädigte der Auseinandersetzung. Er, sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Bundespolizei Stuttgart unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell