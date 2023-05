Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wichtige Hinweise durch aufmerksame Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Weil er ein Auto mutwillig beschädigt hat, ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 41-Jährige wurde am Mittwochabend von einer Zeugin dabei beobachtet, als er in der Tannenstraße auf den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs einschlug und diesen demolierte. Die Frau verständigte sofort die Polizei, folgte dabei dem Täter und konnte so den Beamten sagen, wohin er gelaufen war.

Dank dieser Unterstützung konnten die Polizisten den Verantwortlichen nur wenige Minuten nach der Tat stellen. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der 41-Jährige schon vielfach polizeilich aufgefallen ist. Eine weitere Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an Fahrzeugen kommt jetzt hinzu.

Ebenfalls dank einer aufmerksamen Zeugin konnte bereits am Nachmittag eine Sachbeschädigung an einem Pkw in der Ernst-Christmann-Straße geklärt werden. Die Frau hatte beobachtet, wie Mitarbeiter einer Baufirma beim Beladen ihres Transporters ein daneben parkendes Auto beschädigten. Es entstanden mehrere Kratzer im Lack des Fahrzeugs. Die Zeugin notierte sich den Firmennamen und das Kennzeichen des Transporters und meldete es der Polizei. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

