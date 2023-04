Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Möglicherweise Katzen vergiftet.

Lippe (ots)

In der vergangenen Woche (12./13.04.2023) fand eine Anwohnerin der Straße "Milser Ring" in Bechterdissen zwei tote Katzen in ihrem Garten, die möglicherweise vergiftet wurden. Nach Zeugenaussagen wurden in diesem Bereich in den letzten Wochen bereits mehrere leblose Katzen auf verschiedenen Grundstücken entdeckt. Da an den Tieren keine offensichtlichen Verletzungen zu sehen waren, wird eine Vergiftung, die zum Beispiel durch Rattengift ausgelöst worden sein könnte, nicht ausgeschlossen. Derzeit ist noch unklar, ob die Tiere bewusst vergiftet wurden oder evtl. vergiftete Mäuse oder Ratten gefressen haben. Katzenbesitzer werden daher zum Schutz ihrer Tiere um Vorsicht gebeten. Wer weitere Hinweise zu Vorfällen dieser Art geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05222 98180 beim Kriminalkommissariat 5.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell