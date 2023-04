POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Sachbeschädigung durch Brand an Schule.

Lippe (ots) - Zu einem Carport und einer Garage verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Straße "Im Freien Feld" in Wüsten am vergangenen Wochenende (14. - 17.04.2023) Zugang. In die Garage gelangten die Unbekannten über eine offenstehende Tür. Des Weiteren versuchten die Einbrecher eine Tür des Carports aufzuhebeln, was jedoch misslang. Es wurde nichts entwendet, so dass lediglich Sachschaden entstand. ...

