POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Diebstahl auf Firmengelände.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (18. - 19.04.2023) brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Daimlerstraße in Schötmar ein. Die Täter gelangten durch ein Fenster in die Firmenhalle. Dort entwendeten sie Kupferwaren sowie Werkzeuge im fünfstelligen Wert. Vermutlich entfernten sich die Täter im Anschluss mit einem unbekannten Fahrzeug. Zeuginnen oder Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, setzen sich bitte telefonisch unter 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

