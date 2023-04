Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Ladendieb auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Lippe (ots)

In einem Baumarkt in der Wilberger Straße in Horn entwendete am Montagvormittag (17.04.2023) ein 44-jähriger Tatverdächtiger diverse Waren im dreistelligen Wert, indem er diese in seinen Taschen versteckte. Beim Verlassen des Baumarktes wurde der Mann durch einen Mitarbeiter bemerkt und gestoppt, welcher im Anschluss die Polizei informierte. Der Tatverdächtige wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Aufgrund eines richterlichen Beschlusses sitzt der Detmolder nun in U-Haft.

