POL-MTK: Mazda entwendet+++mehrere Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet+++Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt+++

1. Mazda gestohlen, Liederbach, Sindlinger Weg, Samstag, den 22.10.22 12:15 Uhr bis 13:00 Uhr

(jk)Unbekannte Täter haben am Samstag, 22.10.10.2022, in der Zeit von 12:15 Uhr bis 13:00 Uhr einen PKW im Sindlinger Weg in Liederbach entwendet. Der weiße Mazda CX-3 war vor dem dortigen Wertstoffhof, auf einem Parkstreifen abgestellt. Der Wert des Fahrzeugs wird auf über 25.000 Euro beziffert. In dem Fahrzeug, das zuletzt Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen "MTK-BM 404" trug, befanden sich darüber hinaus noch einige Wertsachen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer 06192 2079-0 zu melden.

2. Einbruch in Mehrfamilienhaus, Hattersheim, Am Eisernen Steg, Samstag, den 22.10.2022, 10:45 Uhr bis Sonntag, den 23.10.2022, 02:20 Uhr

(jk)Im genannten Zeitraum kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Am Eisernen Steg in Hattersheim. Unbekannte Täter gelangten auf bisher unbekannte Art und Weise in eine dortige Wohnung. In dieser wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Es wurde Schmuck und Bargeld in Höhe von über 10.000 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer 06192 2079-0 entgegen.

3. Einbruch in eine Doppelhaushälfte, Hochheim, Prälat-Briefs-Weg, Samstag, den 22.10.2022, 16:30 Uhr bis 21:30 Uhr

(jk)Im Laufe des Nachmittags bis in die frühen Abendstunden, kam es am Samstag, den 22.10.2022 zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in Hochheim. Unbekannte drangen in das Objekt ein und entwendeten neben Bargeld, weitere Wertgegenstände. Die Höhe des Stehlguts wird auf einen vierstelligen Bereich beziffert. Bisher liegen keine Hinweise auf mögliche Täter vor. Hinweise können bei der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer 06192 2079-0 gemeldet werden.

4. Einbruchsversuch in Kriftel scheitert, Kriftel, Karlsbader Straße 18, Freitag, den 21.10.22, 19:30 Uhr bis Samstag, den 22.10.22, 07:00 Uhr

(jk)Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Freitag auf Samstag, in ein Einfamilienhaus in der Karlsbader Straße in Kriftel einzudringen. Zunächst wurden augenscheinlich die heruntergelassenen elektrischen Rollläden nach oben gedrückt und anschließend versucht die Terrassentür und ein Fenster aufzuhebeln. Diese hielten jedoch den Hebelversuchen stand, so dass die Täter nicht in das Objekt gelangten. Es entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer 06192 2079-0 entgegen.

5. Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt, Eppstein, Wiesbadener Straße, Samstag, den 22.10.22, 15:20 Uhr

(jk)In Eppstein ereignete sich am Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein 67-jähriger Radfahrer befuhr gegen 15:20 Uhr die Wiesbadener Straße in Richtung der B455 als ihm eine 23-jährige Wiesbadenerin mit ihrem Fiat entgegenkam. Diese bog nach links ab und übersah dabei den Radfahrer. Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik verbracht.

