POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Kind bei Zusammenstoß mit Radfahrer leicht verletzt.

Lippe (ots) - Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (14. - 17.04.2023) richteten bislang Unbekannte großen Sachschaden an der Grundschule in der Straße "Große Twete" an. Sie bewegten die Tische und Bänke an andere Stellen auf dem Schulgelände und beschädigten sie dabei so stark, dass ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand. Das Kriminalkommissariat 5 bittet unter der Rufnummer 05222 ...

