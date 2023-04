Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Hardissen. Drei Fahrzeuge in Unfall auf Kreuzung verwickelt.

Lippe (ots)

Auf der Kreuzung Lückhauser Straße/Afrikastraße in Hardissen ereignete sich am Montagmittag (17.04.2023) ein Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 18-Jähriger aus Lage fuhr gegen 12.20 Uhr von der Afrikastraße kommend mit seinem Mercedes Vito auf die Kreuzung ein, um weiter geradeaus zu fahren. Beim Überqueren der Kreuzung übersah er augenscheinlich den VW Passat einer 40-Jährigen aus Lage, die von rechts aus der Lückhauser Straße kam und in Richtung Hardisser Straße unterwegs war. Der Mercedes stieß zunächst mit dem Passat zusammen und prallte anschließend gegen den Opel Adam einer 60-Jährigen aus Lage, die ebenfalls an der Kreuzung stand und nach links in die Lückhauser Straße fahren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde die 40-jährige Passat-Fahrerin leicht verletzt, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Mercedes sowie der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

