POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 18. März 2023:

Betrunkener Radler fällt vom Fahrrad

Viel zu viel Alkohol hatte der 49-jährige Fahrer eines E-Bikes konsumiert, welcher einer Streifenbesatzung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel am späten Freitagabend, gegen 22 Uhr, aufgefallen war. Die Beamten waren gerade von Groß Denkte in Richtung Wendessen unterwegs, als ihnen der Zweiradfahrer entgegenkam und dabei auffallend unsicher in Schlangenlinien fuhr. Daraufhin entschlossen sich die Beamten, den Biker einer Kontrolle zu unterziehen. Beim Annähern an den Radler beobachteten die Polizisten, wie er mit seinem Fahrrad umfiel und im Straßengraben landete. Eine Überprüfung bestätigte schließlich den Verdacht einer sehr starken Alkoholbeeinflussung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Gegen den in der Samtgemeinde Elm-Asse wohnenden Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Spiegelgläser vom Auto gestohlen

Eine traurige Überraschung widerfuhr dem Halter eines BMW der 5er Reihe am gestrigen Freitag in Adersheim. Dieser hatte sein Fahrzeug frühmorgens in der Straße "Auf der Trift" abgestellt. Als er am Abend zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass Diebe die Gläser beider Außenspiegel demontiert und entwendet hatten. Die Schadenshöhe wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Tel.: 05331/933-0.

Sachbeschädigung an PKW

Einen VW Touran hat sich eine bislang unbekannte Person offensichtlich als Feindobjekt in Wendessen ausgesucht. Dieser war am letzten Mittwoch, 15.03.2023, von 19 bis 21 Uhr, in der Straße "Am Schloßgarten" geparkt. Als der Fahrzeughalter zu seinem Touran zurückkehrte, stellte er fest, dass sich im Lack der hinteren, linken Fahrzeugseite ein tiefer Kratzer befand. Ganz offensichtlich war diese Beschädigung absichtlich mit einem spitzen Gegenstand verursacht worden. Bereits zuvor war der VW Touran zweimal an gleicher Stelle mit einem Farbstift und mit Motoröl verunreinigt worden. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Tel.: 05331/933-0.

Einbruch in Dorfgemeinschaftshaus

Bislang unbekannte Täter drangen in das Dorfgemeinschaftshaus in Bansleben, Kapellenweg, ein. Hierzu hebelten sie ein Fenster auf und durchsuchten diverses Mobiliar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden jedoch keinerlei Gegenstände entwendet. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Mittwoch- auf Donnerstagnachmittag (15./16. März). Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Tel.: 05331/933-0.

Einbruch in Grundschule

Bislang unbekannte Täter drangen in die Grundschule in Dettum, Kirschenallee, ein. Hierzu wurde ein Außenfenster aufgehebelt. Aus dem Objekt entwendeten die Täter zwei Geldkassetten sowie einen Gebäudeschlüssel. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen (16./17. März). Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Tel.: 05331/933-0.

