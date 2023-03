Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Freitag, 17. März 2023:

Peine (ots)

Wendeburg: Lack eines geparkten VW Busses zerkratzt

Donnerstag, 16.03.2023, zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte am Donnerstag, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr, den Lack am rechten hinteren Kotflügel eines in Wendeburg, Schulstraße, zum Parken abgestellten VW Busses. Der am VW Bus entstandene Sachschaden wird auf zirka 1000 Euro geschätzt. Hinweise: 05176 / 976480

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell